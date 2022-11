Le marché s’est-il totalement ouvert à la concurrence?

De l’ère des monopoles, il reste deux acteurs historiques en Belgique : Engie Electrabel et Luminus. Mais si le but de la libéralisation était de casser leur mainmise sur les outils de production électrique (on ne produit pas de gaz chez nous), c’est loupé. D’après le dernier rapport annuel de la Creg, 75 % de l’électricité produite en Belgique vient des outils d’Electrabel, contre 14 % pour Luminus. A eux deux, ils frôlent donc les 90 % de parts de marché dans la production. Les nouveaux acteurs se partagent les miettes. « Un marché est considéré comme étant très concentré lorsque l’indicateur HHI (mesurant la concentration du marché, soit le nombre d’entreprises à produire un bien ou un service, NDLR) est supérieur ou égal à 2.000 », écrit la Creg. En 2021, ce paramètre atteignait… 5.864, « ce qui témoigne encore et toujours d’un marché très concentré », grince le régulateur. Pire, cela fait trois années de rang qu’Electrabel et Luminus regagnent des parts de marché, dans la production.