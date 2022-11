CregScan, l’outil pour savoir si son contrat d’énergie est intéressant

Comparer les nouveaux contrats pour savoir lequel est le plus avantageux, c’est une chose. Mais certains consommateurs voudraient aussi savoir si leur contrat actuel est toujours compétitif, ou s’il est possible de trouver mieux sur le marché. Les simulateurs ne proposent en effet qu’une comparaison des prix du mois en cours (novembre 2022). Or, les fournisseurs peuvent modifier leur(s) formule(s) tarifaire(s) chaque mois. Les conditions évoluent donc en permanence, même parmi les tarifs variables. Et deux offres qui portent le même nom ne correspondent pas forcément à un même tarif… La date de conclusion du contrat rentre également en ligne de compte quand on veut se lancer dans pareille comparaison.