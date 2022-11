L’Hôpital a un rôle à jouer dans le cadre des violences faites aux femmes

Selon les estimations de l’Organisation Mondiale de la Santé, « 35 % des femmes indiquent avoir été exposées à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire intime ou de quelqu’un d’autre au cours de leur vie ». Les milieux hospitaliers sont des environnements où les femmes sont majoritaires dans de nombreux métiers et nous ne pouvons imaginer que plus d’une collègue sur trois ait potentiellement subi de la violence, qu’elle soit physique, psychologique ou mentale. En tant qu’un des plus gros employeurs de Bruxelles et acteur majeur du secteur de la Santé, notre rôle est évidemment de garantir, au sein de nos hôpitaux, un environnement de travail dans lequel la santé et la sécurité de toutes et tous sont assurés. Mais surtout, il nous apparaît essentiel que chaque femme employée au sein de nos institutions puisse trouver au sein de l’hôpital un espace dans lequel s’exprimer, sans crainte et sans jugement. Manager, gestionnaire de ressources humaines, hiérarchies infirmières, médecin et psychologue du travail, collègue, chaque lien permet de laisser la place à l’écoute, à l’aide, à l’empathie. Prenons soin de nos collègues autant que nous prenons soin de nos patients. À lire aussi Bruxelles: une infirmière victime d’un féminicide

Il y a un mois, le 27 octobre 2022, l’une de nos collègues, Teresa, jeune infirmière au sein de l’unité d’hématologie à l’Institut Jules Bordet, est décédée sous les coups de son compagnon. Cette terrible nouvelle a provoqué un véritable au choc dans nos institutions et une profonde tristesse pour tous ceux qui l’ont côtoyée et pour tous ses collègues.

Un hôpital académique n’est pas une « entreprise » comme une autre. Au contraire, c’est une organisation qui se définit et ne vit que pour sa mission pour les patientes et patients et les valeurs d’égalité, de respect et de protection qui sont au cœur de sa raison d’être. L’Hôpital a un rôle large à jouer au sein de la société. Pour aller vers une société où chaque femme se sentirait en sécurité chez elle, dans la rue, dans les transports, dans les parcs, partout, la nuit comme le jour. En effet, en tant qu’Hôpital, nous avons un rôle important à jouer en termes de santé publique et d’éducation à la santé. L’Hôpital, par sa mission et les enjeux qu’il représente, est un acteur sociétal. Et dans ce débat qui nous anime, dans la dénonciation des violences faites aux femmes qui constitue sans nul doute l’un des combats les plus importants de notre époque, quelles que soient les formes qu’elles prennent, l’Hôpital Universitaire de Bruxelles s’engage à :

– Libérer la parole publique pour encourager toujours davantage qu’une place soit laissée à chaque femme dans le débat public, en relayant les initiatives qui permettent cela et en facilitant les échanges entre ses institutions, en soutenant les propositions de loi telles que « stop féminicide ».

– Toujours être à l’écoute des femmes victimes de violences, de leurs proches, amies et encourager la libération de la parole, la discussion au sein même des institutions. Nous encourageons chaque femme à évoquer auprès de notre personnel, ses craintes ou son vécu face à des violences conjugales, psychologiques, physiques ou sexuelles. À lire aussi La Belgique va compter ses féminicides

– Garantir que chaque soignante et soignant, de chaque institution qui compose l’Hôpital Universitaire de Bruxelles, soit à l’écoute des besoins de chaque femme victime de violence et de leurs proches, et agit avec respect, empathie et sans jugement.

– Offrir un service complet, un encadrement humain et de qualité aux victimes des violences, médical, paramédical, psychologique et social.

– Soutenir et déployer auprès des jeunes le discours et la sensibilisation sur l’égalité des sexes et renforcer notre rôle en termes d’éducation à la santé et sexuelle.

– Participer à la collecte de données sur le sujet, car les chiffres et statistiques restent encore à ce jour et en Belgique, trop flous.

– En tant qu’Hôpital Académique de l’ULB, soutenir l’Université dans toutes les actions de lutte contre les violences faites aux femmes qui seront entreprises au sein des campus universitaires.