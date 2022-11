«The floor is flava» à Bruxelles: une invitation au breakdance

B-boying, windmill, flava, flow… ces mots ne vous disent rien ? Le monde du breakdance vous est alors sûrement inconnu. Célèbre pour ses figures où le corps ne fait qu’effleurer le sol, cette danse hip-hop a son propre univers et tout un vocabulaire qui va avec. Et c’est avec ces termes que les membres de l’asbl « Future for Art » ont joué en nommant le battle qu’ils organisent depuis 2019 « The floor is flava ». Eviter à tout prix de toucher le sol comme si c’était de la lave, c’est le but du fameux jeu « the floor is lava » tendance sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Remplacez lava par « flava », signifiant « stylé » pour les breakers, et vous obtenez le nom de ce battle. Doté maintenant d’une certaine réputation dans le milieu, « The floor is flava » revient au C12 ce samedi 26 novembre pour sa troisième édition.