Photo officielle des Diables: ce détail qui fait réagir

Après l’entrée en lice face au Canada (1-0) et à deux jours d’affronter le Maroc, les Diables rouges ont posé pour la photo officielle en Coupe du monde.

La Fédération belge de football a en effet publié deux photos de la sélection : l’une avec la tenue « domicile » et le staff noir-jaune-rouge, l’autre avec le maillot d’entraînement aux couleurs de l’arc-en-ciel et, forcément, la mention « One Love ». Pour rappel, la Belgique avait finalement fait marche arrière et n’avait pas fait porter au capitaine le brassard arc-en-ciel.