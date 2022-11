L’échec de la libéralisation de l’énergie

Depuis la fin des années 90, l’UE assure qu’une concurrence accrue dans le secteur du gaz et de l’électricité permettra de faire baisser les prix, de doper la concurrence et de garantir la sécurité d’approvisionnement. « Le Soir » a vérifié si ces promesses étaient tenues. Et le bulletin se conclut par un constat d’échec.