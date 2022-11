Energie: comment les prix de marché impactent la facture

Alors que les contrats fixes étaient la règle, ils tendent à disparaître. Tous les nouveaux contrats proposés aujourd’hui sur le marché belge sont à prix variable (sauf un, proposé par TotalEnergies aux propriétaires d’une voiture électrique). Par le passé, 65 à 70 % des ménages disposaient d’un tarif fixe, ils ne sont désormais plus que 50 %, selon la Creg. Fin mars 2023, seul un contrat sur cinq sera encore fixe, prévoit le régulateur. En quelques mois, près d’un tiers des ménages verra donc son « fixe » prendre fin et devra souscrire à une nouvelle offre variable, faute d’alternative. Or, comprendre comment seront indexés les « meilleurs tarifs » du moment n’est pas chose aisée. Le Soir s’est amusé à décortiquer les différents paramètres à prendre en compte lors du changement tant redouté. Nous ne nous attarderons pas sur les frais de transport, de distribution ou la TVA appliquée à votre facture, ces composants étant identiques pour tous les fournisseurs.