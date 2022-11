Dour Festival 2023: les premiers noms dévoilés

Dour Festival a dévoilé vendredi par voie de communiqué les premiers noms de sa programmation pour l’édition 2023. On retrouve parmi eux le rappeur français Lomepal mais aussi le groupe Phoenix ou encore la productrice Rezz. La mise en place d’une nouvelle scène rock a aussi été annoncée.

Lomepal, l’artiste mélancolique mélangeant rap, variété française et sonorités rock, est un habitué du festival borain. Son éclectisme a déjà fait des ravages lors des précédentes éditions du Dour Festival, en 2015, 2017 et 2018. Désormais tête d’affiche, l’artiste parisien viendra présenter son troisième album, « Mauvais Ordre », sur la grande scène de la Last Arena.