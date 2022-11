La police découvre 33 kilos de cocaïne à bord d’un navire au port de Gand

Trente-trois kilos de cocaïne ont été découverts jeudi matin dans la cale d’un navire se trouvant dans le port de Gand, a fait savoir le parquet de Flandre orientale.

Vers 8h30, la police maritime de Gand, la police judiciaire fédérale de Flandre orientale et les services de douane de Gand ont été appelés, car plusieurs kilos de cocaïne avaient été découverts dans un navire en provenance de Colombie. La drogue a été retrouvée parmi une cargaison en vrac de coke de charbon. Les enquêteurs de la police judiciaire fédérale ainsi que ceux de Flandre orientale et occidentale mènent l’enquête sur l’origine et la destination de la cocaïne.