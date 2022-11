Après les disputes libérales, Florence Reuter fait l’éloge de la nuance

Bourgmestre de Waterloo et députée fédérale, Florence Reuter n’est pas de ces libéraux qui se répandent dans la presse, glissent de petites phrases assassines off the record et dézinguent à l’envi les collègues. Libérale convaincue, c’est aussi une bleue modérée, active sur le terrain mais discrète médiatiquement, préférant « la nuance » aux joutes verbales. Et réservant d’ordinaire ses opinions et états d’âmes à l’interne.

Aujourd’hui pourtant, après le passage surprise d’Alexia Bertrand à l’Open VLD, les remous au MR et les disputes publiques entre bleus du nord et du sud qu’il a suscités, elle prend la plume pour exprimer ce qu’elle a sur le cœur. Appeler au respect, à l’unité plutôt que la division, au retour à l’essence même de la politique, à la défense de l’intérêt général plutôt que particulier. Montrant ainsi qu’elle ne cautionne ce qui se passe ces derniers jours (voire ces derniers mois).