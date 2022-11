NewB: le tribunal désigne un administrateur provisoire, l’AG de samedi reportée

Mercredi, la banque qui se veut éthique et durable présentait un nouveau plan de sauvetage de ses activités bancaires, grâce à un accord avec VDK, une banque coopérative flamande. « Problème : cet accord a été présenté in extremis aux coopérateurs, après une séance d’information au cours de laquelle ce scénario n’avait pas été évoqué », explique le quotidien économique sur son site internet. « Les points soumis à cette AG sont de nature à affecter durablement l’intérêt de la société NewB, de même qu’à aggraver la situation de son passif et donc, le cas échéant, la responsabilité potentielle de ses coopérateurs », a pointé le président du tribunal dans son ordonnance.

En outre, le conseil d’administration est dessaisi de la gestion d’entreprise et un administrateur provisoire est désigné à la tête de NewB. Le CA de NewB doit transmettre tous les documents relatifs au partenariat avec VDK à l’administrateur provisoire, sous peine d’une astreinte de 10.000 euros par jour. L’administrateur provisoire est chargé d’examiner tous ces documents et de faire un rapport aux coopérateurs et au tribunal afin d’estimer les chances de continuité de NewB et les éventuelles possibilités de reprise de l’entreprise.