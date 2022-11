Entre la Belgique et le Maroc, «suivre son cœur» n’est pas toujours simple

Ce choix a en tout cas déçu les supporters belges qui suivaient attentivement les performances d’Anass Zaroury depuis quelques semaines, étincelant sous les ordres de Vincent Kompany à Burnley. Et qui commençaient à voir en lui un futur Diable rouge. « C’est un sujet toujours délicat. Le conseil que je donne aux plus jeunes est simple : suivez votre cœur », explique Nourredine Moukrim, coach des U23 de l’Union et ancien membre de la Fédération marocaine de football, qui fut jadis chasseur de talents marocains chez nous. « Parfois, quand vous grandissez dans une famille plus traditionaliste, que vous avez souvent l’occasion de visiter le pays de vos origines, il y a un patriotisme qui grandit assez vite en vous. Le plus important, c’est qu’il faut respecter ce choix car il est très personnel. » L’essentiel de la question se trouve effectivement là : le choix d’Anass Zaroury, comme ceux posés avant lui par d’autres Belgo-Marocains, doit être respecté. Car il ne regarde que le joueur concerné, et personne d’autre.

Ce fameux choix, en ce qui concerne Nacer Chadli, avait été particulièrement mal perçu au Maroc. « Mon choix pour la Belgique, à l’époque, m’avait valu pas mal de critiques, mais aujourd’hui c’est oublié et on comprend mon choix… même quand je retourne au pays », raconte-t-il. Avant de porter les couleurs de la Belgique à 66 reprises, Nacer Chadli avait disputé… un match (amical) avec le Maroc. C’était le 17 novembre 2010, face à l’Irlande du Nord. « On a tendance à sous-estimer ces situations : c’est très difficile pour les jeunes binationaux de choisir un pays. On est tiraillé entre les deux côtés, il faut faire un choix qui est impossible. Mais en football, on est obligé de choisir : c’est dommage mais c’est comme ça. »

2 Clubs, familles, fédérations : une pression énorme

Une décision difficile, souvent comparé à l’impossible choix entre un père et une mère, surtout quand il est l’objet de convoitises, d’interrogations permanentes et surtout de pression extérieur qui placent le joueur concerné dans une situation très inconfortable. Surtout quand on sait que beaucoup de clubs européens sont souvent freinés dans le recrutement d’un joueur qu’ils sont susceptibles de perdre durant un mois durant la CAN, traditionnellement organisée durant le mois de janvier. Avec, parfois, des déplacements pas toujours très confortables, dans des pays particulièrement peu préparés à la réception d’équipes nationales de football. « Il y a eu des contacts avec le Maroc », reconnaît Loïs Openda, né à Liège d’une maman marocaine et d’un papa congolais. « Mais j’ai toujours voulu jouer pour la Belgique, comme je l’ai fait dans toutes les équipes de jeunes », assure-t-il avec le sentiment que sa place, comme beaucoup d’expatriés, n’était pas au Maroc. Un pays qu’il ne connaît pas assez.

Nourredine Moukrim, lui, avait vécu de l’intérieur l’épineux dossier « Zakkaria Bakkali », qui avait répondu favorablement à l’appel de Marc Wilmots en 2013. « C’est est un bon exemple des pressions que peut subir un jeune joueur. Lorsque je travaillais pour la Fédération marocaine, il nous avait fait la promesse que son cœur le guidait vers le Maroc. Mais il a finalement subi beaucoup de pressions externes qui l’ont poussé à choisir la Belgique. » À une époque où les Diables rouges montaient fortement en puissance, ce qui s’avérait particulièrement séduisant. Pour au final, pas grand-chose : Zakkaria Bakkali n’aura porté qu’à deux reprises les couleurs nationales… « Je suis assez content d’entendre Bilal El Khanouss dire, à 18 ans, que son choix est clair car il a fait cette promesse à quelqu’un de sa famille », poursuit Nourredim Moukrim. C’est effectivement pour faire plaisir à un père ou une mère qui ont généralement plus d’attaches avec leur pays de naissance que ce choix est souvent posé, même s’il n’est pas forcément le plus réfléchi.

3 Votre lieu de naissance ne définit pas toujours votre identité

Au Qatar, 28 des 32 équipes nationales possèdent dans leur noyau des joueurs qui ne sont pas nés au pays. Ils sont 137 dans ce cas, parmi lesquels un Diable, Amadou Onana, né à Dakar (Sénégal). Le Maroc, lui, possède quatorze joueurs qui ne sont même pas nés sur le continent africain. Un chiffre à nuancer puisque certains de ses internationaux sont nés à l’étranger mais ont grandi au Maroc, comme le gardien Yassine Bounou (né au Canada mais revenu au pays à l’âge de deux ans), alors que d’autres se sont exilés très jeunes en Europe pour y être formés (comme Abdelhamid Sabiri, parti en Allemagne à l’âge de 3 ans). Au final, rappelons surtout que votre lieu de naissance ne définit pas toujours votre identité et n’oriente pas spécialement votre parcours.