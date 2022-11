Décès de Christian Bobin: inclassable poète, réfractaire à la modernité

Tristesse immense : Christian Bobin s’en est allé, à 71 ans. Il nous avait fixé rendez-vous, le 12 octobre dernier, afin de parler de ses deux dernières parutions. Le rendez-vous fut annulé, in extremis. Bobin était malade… Quelques jours avant, France Inter lui avait consacré deux heures fantastiques, où il avait choisi de s’entourer de trois invités, Arthur Teboul (Feu Chatertton), Clotilde Courau et Jean Chevalier. Il y faisait l’éloge de la lenteur, à rebours de l’époque : « Nous vivons sous la férule d’un dieu qui s’appelle le progrès, un dieu aveugle, qui ne fait qu’une seule chose : se précipiter, qui ne sait même plus pourquoi il se précipite et qui, voyant les dégâts qu’il cause, prétend guérir les maux qu’il cause lui-même. La lenteur est une merveille. »