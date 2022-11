De Montevideo à Doha, le long périple des Diables rouges: la Belgique disputera son 50e match en Coupe du monde ce dimanche

Ce dimanche, c’est jubilé ! Face aux Lions de l’Atlas, les Diables rouges disputeront en effet la 50e rencontre de Coupe du monde de leur histoire. Les liens entre notre équipe nationale et la plus importante compétition de foot sont très étroits. La Belgique fut en effet la toute première nation européenne à cautionner l’idée de Jules Rimet, créateur de la Coupe du monde, et à poinçonner son ticket… de bateau, dans l’entre-deux-guerres, cap sur l’Uruguay.