Le tribunal reporte l’assemblée générale de NewB prévue samedi

L’accord avec VDK a été annoncé trop tard par la direction. Des coopérateurs ont saisi le tribunal de l’entreprise de Bruxelles. Qui a décidé de la suspension de l’AG et de la nomination d’un administrateur provisoire.

Et une surprise de plus dans le dossier NewB, une ! Après l’annonce, cette semaine, par la direction de la banque durable de s’associer avec la petite banque gantoise VDK Bank pour « sauver les meubles » après la perte de sa licence bancaire, voilà que le président du tribunal de l’entreprise de Bruxelles vient de décider de la suspension de l’assemblée générale qui devait se tenir ce samedi. Selon nos confrères de L’Echo et de La Libre, le magistrat avait été saisi en extrême urgence sur requête unilatérale par des coopérateurs de NewB, parmi lesquels Finance&Invest Brussels – la société d’investissement dans laquelle la Région de Bruxelles-Capitale est actionnaire à hauteur de 70 %.