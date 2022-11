Analyse – Alerte

L’élu N-VA est dans son rôle quand il éreinte le budget confectionné par le gouvernement d’Alexander De Croo, et il a beau jeu tant la séquence au fédéral fut embrouillée : éviction d’Eva De Bleeker, secrétaire d’Etat, morigénée en direct par le Premier au Parlement pour de présumées erreurs de calcul et d’appréciation politique ; son remplacement surprenant par une libérale francophone, Alexia Bertrand ; la comptabilisation intégralement dans le budget, puis partiellement, puis on ne sait plus trop, de la baisse de la TVA en 2023 ; le projet à venir, c’est promis, quoique, d’une réforme des accises l’an prochain, ou plus tard ; la volonté d’Alexander De Croo de réaliser (compenser la baisse de la TVA) une opération neutre budgétairement dès 2023, ou peut-être plus tard, on verra…