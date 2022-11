Limitation du plastique à usage unique: voici les produits qui seraient concernés

Le pouvoir fédéral et les Régions doivent mettre en œuvre la directive européenne « Single Use Plastic » dont l’objectif est de réduire de façon draconienne l’utilisation d’une série d’ustensiles à usage unique d’ici 2026.

La ministre fédérale de l’Environnement, Zakia Khattabi, a soumis vendredi à la consultation de divers conseils d’avis de nouvelles propositions visant à éliminer progressivement la commercialisation du plastique à usage unique.

Seraient concernés : les plateaux et contenants en plastique utilisés dans les stands d’alimentation ou les établissements de restauration pour consommation sur place ou à emporter ; les emballages en plastique pour fruits et légumes qui peuvent facilement être vendus séparément ; les autocollants sur les fruits et légumes ; les sachets de thé en plastique, les capsules de café non compostables ainsi que d’autres petites matières plastiques telles que les confettis ; les emballages utilisés pour les publicités que les gens reçoivent dans leurs boîtes aux lettres.