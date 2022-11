Goldorakmania sur la planète Tour et Taxis

Qui est-il ? D’où vient-il ? Le formidable robot des temps nouveaux convie ses fans dans les sheds souterrains de Tour et Taxis pour une exposition rétrospective d’objets rares.

Arrivé du fond des temps, de l’infini, Goldorak le robot de l’espace, jaillit sur les écrans d’Antenne 2, en 1978. Dorothée inscrira sa légende dans l’histoire du dessin animé. Son pilote, Actarus, Prince d’Euphor, s’est réfugié sur Terre après avoir vu sa planète anéantie par l’empire de Vega. Et quand le Grand Stratéguerre de Vega s’est mis en tête d’asservir la Terre, Actarus a repris les commandes de Goldorak pour repousser les robots tueurs de Vega avec l’aide d’Alcor, ingénieur à la Nasa. Vénusia et Phénicia, deux jeunes femmes héroïques, lui prêteront main-forte et la série va flirter avec les 100 % d’audience en France, sur la case horaire de dix-huit heures, celle de Récré A2.