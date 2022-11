Philippe Albert: «Romelu Lukaku donnerait six mois de salaire pour monter au jeu face au Maroc»

1 « De Bruyne refixé dans l’entrejeu en l’avançant ensuite comme soutien d’attaque lorsque Hazard sortira »

J’étais déjà un chaud partisan de voir De Bruyne dans l’entrejeu contre le Canada et je pense que le déroulement du match ne m’a pas donné tout à fait tort. Face au Maroc, il ne faudra surtout pas abandonner l’entrejeu sous peine de subir une nouvelle fois la pression. Si l’on se repenche sur la prestation de Tielemans mercredi, on constatera qu’il a beaucoup dézoné sur la droite. Beaucoup trop, même. Replacer De Bruyne à son poste présenterait le double avantage de soulager ses équipiers car il viendrait demander des ballons au centre du jeu, et cela recadrerait le départ des actions depuis l’axe, avec plus de possibilités de pénétrations ou de redistribution vers les flancs.