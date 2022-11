Le verdict est tombé: 78 sportifs de haut niveau seront sous contrat à la FWB en 2023

Les dés sont jetés ! Valérie Glatigny (MR), la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a validé ce vendredi la liste des athlètes francophones (ou affiliés à un club francophone) qui bénéficieront d’un contrat de sportif de haut niveau pour l’année 2023. Un contrat d’un an renouvelable, rappelons-le, car chacun d’entre eux devra justifier au cours de l’an prochain la confiance qui leur aura été accordée.

Par rapport à 2022, le nombre de sportifs ainsi « subsidiés » passera de 66 à 78 (43 hommes et 35 femmes), une augmentation importante rendue possible par un budget supplémentaire de 275.000 qui s’ajoute à l’enveloppe initiale de près d’1 million d’euros, en grande partie en raison de la proximité des Jeux de Paris 2024. Plusieurs types de contrats existent, selon que l’on réside à Bruxelles (ACS, agent contractuel subventionné) ou en Wallonie (APE, aide à la promotion de l’emploi) ; les anciens contrats Rosetta, appelés aussi « contrats premier emploi » et réservés aux jeunes de moins de 26 ans, ont été pérennisés et renommés contrats SHN (sportifs de haut niveau).