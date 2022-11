Taekwondo: Sarah Chaari, un phénomène à bien des égards

Championne du monde senior et junior en taekwondo, la Carolo est apparue comme un météore dans l’univers du sport belge cette année. Et à 17 ans, il n’y a pas que sur les tapis qu’elle brille.

Je vous demande d’applaudir Sarah, qui vient d’être sacrée championne du monde de taekwondo ! » Dans les catacombes du bâtiment de la Faculté des Sciences de la Motricité de l’ULB, les étudiants s’exécutent avec le sourire après la remarque de leur professeur. Sarah Chaari, elle, baisse la tête, trop gênée de tant d’honneur, et se cache un peu plus derrière les grandes lunettes qui garnissent son visage diaphane qui fait un peu plus ressortir le rougissement de ses joues. Elle est encore en mode récupération moins d’une semaine après avoir conquis le titre mondial des moins de 62 kg en taekwondo et deux jours après être rentrée du Mexique où avait lieu la compétition, mais ne pouvait décemment plus trop déserter les auditoires. Quand on est étudiante en première année de médecine, chaque cours compte…