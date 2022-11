Le jour où Michael a cassé la blanche MTV

Il faut se rappeler à quoi ressemblait la chaîne plénipotentiaire MTV en 1982. Créée un an plus tôt, la chaîne musicale américaine connaît le succès en diffusant essentiellement des clips à usage promotionnel. C’est le début d’un nouveau genre dont Michael va se servir fort adroitement. Mais à l’époque, MTV passe très peu d’artistes noirs. Seuls Tina Turner, Donna Summer et Eddy Grant sont « gentiment » diffusés. En 1983, pour s’assurer une diffusion massive de son Rock It, Herbie Hancock doit accepter que, dans le clip signé par Godley & Creme, il soit remplacé par un robot !