«Thriller» de Michael Jackson: 40 ans et toujours numéro un

Michael Jackson est mort le 25 juin 2009, à l’âge de 50 ans. Il y a 40 ans, le 30 novembre 1982, il publiait l’album Thriller qui reste à ce jour le plus vendu de l’histoire de la musique, à savoir plus de 100 millions d’exemplaires sous toutes les formes (vinyle, CD, rééditions, digital, etc.). Le disque a récolté huit Grammy Awards – un record ! – et est resté classé plus de 500 semaines dans le Billboard américain des albums. A cela s’ajoute le fait que Michael Jackson a vendu plus d’un milliard de disques dans le monde, placé treize singles en tête des charts, raflé 17 Grammy Awards (et 26 American Music Awards dont le « Artist of the Century Award ») et été reçu deux fois au Rock and Roll Hall of Fame. Le Guinness Book des records l’a titré le « Most Successful Entertainer of All Time ».