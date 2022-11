Jean-Michel Larqué: «Ça me fait mal de voir la Belgique tomber aussi bas sur le plan technique»

1 « Les nuits du sélectionneur argentin doivent tout de même être un peu moins agitées que celles de son homologue allemand »

« L’Argentine et l’Allemagne se sont étalées de tout leur long lors du premier match. Mais avec des répercussions moindres puisque l’Alibeceste bénéficie d’un petit miracle : le Mexique, son adversaire de samedi, et la Pologne ont fait match nul (0-0), ce qui n’est pas le cas de la Mannschaft dont l’autre match de poule a engendré un très large vainqueur, l’Espagne qui a revu ses gammes et ses arpèges en fanfare contre le Costa Rica (7-0).