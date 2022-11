Podcast – Comment fonctionnent les marchés de l’énergie?

C’est la question qui agite le monde entier depuis l’invasion russe en Ukraine et l’explosion des prix du gaz et de l’électricité. Comment fonctionnent les marchés de de l’énergie ? Qui y vend quoi ? A qui ? Comment et à quel prix ? Pourquoi est-ce que c’est le marché néerlandais qui sert aujourd’hui de référence ? Toutes ces questions, Le Soir y répond dans un cahier spécial. Nous aussi on voulait y voir plus clair. Xavier Counasse, le chef du service enquêtes, est donc passé en studio pour répondre à quelques-unes de nos interrogations.

Découvrez « Grand angle » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be