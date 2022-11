La grippe aviaire risque de perturber les menus et les tarifs de fin d’année

Aura-t-on du foie gras, du magret, du canard confit, de la dinde et même des œufs en suffisance pour les fêtes qui s’annoncent ? S’il n’y a pas pénurie totale, certains devront se serrer la ceinture s’ils s’y prennent trop tard. Et de toute façon, tout se payera un peu, voire beaucoup plus cher. Comme pour bien d’autres produits, serait-on tenté de dire, à cause de toute une série de hausses de prix dues aux marchés de l’énergie et des céréales notamment, mais aussi parce que le secteur des volailles connaît de surcroît une forte crise due à la grippe aviaire qui frappe toute l’Europe, avec la France, gros pays producteur, en tête.