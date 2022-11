Petite enfance: la Flandre est malade de ses crèches

Que se passe-t-il dans les crèches flamandes ? Depuis plusieurs mois, l’attention médiatique et politique est focalisée sur le problème de l’accueil de la petite enfance. Rien que cette semaine, une crèche a perdu son agrément à Denderleeuw. Des cas de maltraitances ont aussi été rapportés à Oudenaarde et Keerbergen. On parle – la liste n’est pas exhaustive – d’un enfant qui se retrouve la tête dans les toilettes, d’un autre ligoté à un sac de couchage et d’un dernier enfermé dans une petite pièce sans lumière.