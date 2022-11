Les Anglais mettent un genou à terre

Les footballeurs anglais ont tenu promesse pour leur premier match dans ce Mondial 2022. Les joueurs ont mis un genou à terre sur la pelouse du stade Khalif International, juste avant leur match face à l’Iran, pour dénoncer le racisme et toutes les formes de discriminations. « On a le sentiment que nous devons le faire. C’est un geste dans lequel l’équipe se reconnaît et qu’elle fait depuis longtemps », a expliqué le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate. « On trouve que c’est un geste fort pour les jeunes gens autour du monde pour montrer que l’inclusion est très importante. »