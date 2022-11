Les crampons arc-en-ciel de Neuer

Si Manuel Neuer s’est finalement abstenu de porter le brassard « One Love » lors du premier match de l’Allemagne cette semaine, le capitaine de la Mannschaft a arboré le brassard « No discrimination ». « Ils peuvent refuser que nous portions ce brassard, mais nous ne laisserons jamais atténuer notre voix ou nos valeurs », a déclaré le gardien et capitaine de l’équipe nationale allemande. Il a également tenu à arborer les couleurs arc-en-ciel, symbole de lutte contre les discriminations LGBT+, sur ses crampons.