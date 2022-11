Quinze ans plus tard, Axel Witsel rassure toujours au sein des Diables rouges

En mars 2008, le Liégeois avait fait ses débuts en sélection face au Maroc. Cent-vingt-huit caps plus tard, il est toujours bien là. De René Vandereycken à Roberto Martínez, de Michel Preud’homme à Diego Simeone, l’homme de l’ombre chez les Diables a toujours convaincu ses entraîneurs.

Si les défaites font, comme les victoires, partie intégrante de votre histoire, il est parfois plus facile de les laisser dans un coin profond de votre tête. Cette sombre soirée de mars 2008 n’est peut-être plus dans vos mémoires tant son issue fut honteuse pour nos Diables rouges. Peut-être car tout compte fait, on a tous, de près ou de loin, un ami ou une connaissance marocaine ou d’origine prête à vous charrier pendant des mois. Quatre buts (1-4) dans un stade Roi Baudouin forcément partagé, les Lions de l’Atlas avaient humilié les joueurs de René Vandereycken lors d’un match amical spécial entre deux très bons ennemis. A ce jour, la seule victoire du Maroc face à la Belgique en trois confrontations.