La revue de l’actu de Michel Lecomte: «Une semaine pleine de contrastes au Qatar»

Si tu ne t’intéresses pas à la Coupe du monde, la Coupe du monde s’intéresse à toi. Cette semaine, on a fait le plein d’images, des images contrastées sur le terrain et en dehors avec des silences « qui disent beaucoup » de la part des fédérations, de leurs staffs, de leurs joueurs face à la situation au Qatar. De ce point de vue, les plus courageux auront été les Allemands qui, en se masquant la bouche pour la photo de groupe, ont fait passer un message fort. Côté belge, question droits de l’homme, silence radio, on s’écrase. Question foot aussi, d’ailleurs. Circulez, il n’y avait rien à voir. On ne peut faire que mieux cela dit et on se réconforte comme on peut en se rappelant que la France et d’autres pays sont allés au bout après un début de tournoi calamiteux. En regardant le Brésil jeudi soir, on était face à un nouveau contraste fort. Les artistes de la Seleçao nous ont bien régalés, eux… Il faudra aller les chercher sur la route d’une sixième étoile.