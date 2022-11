L’adolescence bruxelloise d’un écrivain

Avec « Le Netsuke », Thomas Lavachery raconte un jeune homme sur le chemin de l’écriture. Décors nostalgiques et personnages bon enfant. Lisez le premier chapitre.

Le Netsuke. Thomas Lavachery. Esperluète. 190 p., 22 €

Quand on a fini la lecture de ce roman, on se demande d’abord pourquoi ça s’appelle Le Netsuke. Cet objet pallie l’absence de poche du kimono traditionnel japonais. Pour pouvoir emporter quelques objets usuels, comme la pipe, le matériel à écrire, l’argent, on utilisait des sagemono, sorte de bourse suspendue à l’obi, la ceinture, par des cordelettes. Le netsuke sert à maintenir la cordelette à la ceinture. Très vite, le netsuke devient une œuvre en elle-même, précieuse, jolie, en bois, en bois de cerf, en ivoire, en porcelaine, en laque. Dans le roman, Jacques Mellery dit avoir commencé une collection de netsuke. Mais davantage que cela, rien. Ou alors je n’ai rien compris à la valeur symbolique de cet objet dans la vie de l’écrivain en devenir.