Au revoir, là-haut!

Que dira-t-on de moi après ma mort ? Voilà une question qui nous tarabuste de temps en temps ? Bien sûr, on peut s’en moquer, après tout, on ne sera quand même plus là pour l’entendre. Mais quand même, ça nous titille, on n’est pas tous comme l’Etranger de Camus : « Il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine. » Mais personne n’échappe aux adieux, comme dit Jean-Michel Décimo, qui a compilé trente oraisons funèbres dans Le goût de l’adieu au Mercure de France. Il y a du Bossuet, évidemment.