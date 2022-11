Elliot Ackerman, Nina Wähä, Anuradha Roy... Les poches des Livres du Soir

Irak, Finlande, Inde, Tchétchénie : quatre romans durs, de dépaysement absolu, où le pire n’est jamais certain et le bonheur jamais total. Ce qu’il ne faut pas rater.

En attendant Eden ****

Elliot Ackerman

Un roman américain étonnement court, mais dont les pudeurs et les ellipses nous percutent. Eden est un soldat déployé en Irak, dans le bassin impénétrable du Hamrin. Son véhicule saute sur une mine et, pas de chance, il sera le seul survivant. Pas de chance dit le narrateur, qui a eu, lui, le bonheur de mourir. Car sur les cent kilos que pesait Eden, seuls trente et un reviennent pour traitement aux États-Unis. Ce bout de puzzle, seule son épouse sait comment l’appeler : c’est son époux. Ce livre se fiche en vous comme un bout de métal.

Traduit de l’anglais (E.-U.) par Jacques Mailhos, Totem, 160 p., 9,1 €

Au nom des miens ***

Nina Wähä