La Belgique va envoyer des laboratoires mobiles et des drones sous-marins à l’Ukraine

Ces derniers temps, des voix s’élèvent pour critiquer l’ampleur de l’aide fournie par la Belgique à l’Ukraine. Elle serait ridiculement basse par rapport à celle d’autres pays de petite taille. Après le chef de la Défense, l’amiral Michel Hofman, c’est au tour de Ludivine Dedonder, ministre PS de la Défense, de justifier au Soir l’action belge.

« Il n’y a pas de compétition dans ce domaine », assène-t-elle. « Notre aide est efficace et complémentaire avec celle d’autres pays. Elle correspond à ce que l’Ukraine nous demande. De plus, le matériel que l’on envoie est opérationnel. Ce ne sont pas des vieilleries dont on se débarrasse. L’aide à l’Ukraine est une priorité pour nous. » Et la ministre d’annoncer que la Belgique va tout prochainement amplifier son aide en troupes et avec du matériel inédit et flambant neuf.

