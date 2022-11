La Vivaldi sort fragilisée d’une semaine sans foi ni loi

Le gouvernement fédéral, né d’une entente entre sept partis pour contrer le nationalisme et l’extrême droite, s’est une nouvelle fois distingué cette semaine par une propension au pugilat généralisé, avec, excusez du peu, une démission, une menace de majorité alternative, une fuite d’informations secret défense, pour se terminer par un nouvel échec à s’accorder sur de nouvelles mesures pour soutenir le pouvoir d’achat. On pourrait y voir la triste routine d’une coalition qui repousse sans cesse les limites de la bienséance politique. Mais ce nouvel épisode, s’il se termine enfin, aura cette fois mis au jour la difficulté, pour le Premier ministre, à ramener une forme temporaire de sérénité et, c’est plus grave, à s’abstenir lui-même de rentrer dans la mêlée.

1