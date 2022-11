Laurie Anderson: «Le succès ne m’intéresse pas»

Voler sur la lune, comme pour mieux réfléchir notre place sur terre. Plonger dans des images de la mythologie grecque, des sciences, de la littérature, se promener entre les molécules d’ADN pour essayer de saisir qui nous sommes. Conçue avec l’artiste taïwanais Hsin-Chien Huang à l’occasion du 50e anniversaire de l’arrivée de l’homme sur la lune, To the Moon est une installation immersive, créative, profonde, surprenante et inclassable, à l’image de sa co-conceptrice.