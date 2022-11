Hao Hao, Xing Hui et leurs petits, toujours vedettes à Pairi Daiza

C’était il y a huit ans et demi, mais cela semble appartenir à une ère géopolitique déjà lointaine. Le 23 février 2014, jour de l’arrivée à Zaventem de Hao Hao et Xing Hui, le couple de pandas géants qui allait prendre ses quartiers dans le jardin chinois de Pairi Daiza, notre pays plongeait dans la pandamania. Les relations entre la Belgique et la Chine étaient au zénith : des foules de badauds enthousiastes agitaient des drapeaux belges et chinois le long du parcours emprunté par les héros du jour.

La Premier ministre Elio di Rupo (PS), qui avait officiellement demandé 18 mois plus tôt à Pékin le prêt des deux ursidés, exultait devant les 120 journalistes couvrant l’événement : « Les Chinois effectuent un geste de confiance majeur envers notre pays. Partout en Chine, on parle de la Belgique, porte d’entrée de l’Europe. Les pandas sont des trésors nationaux pour les Chinois : c’est un acte de très haute valeur politique. »