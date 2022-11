Toute en rondeurs, la diplomatie du panda ne suffit plus pour adoucir l’image de la Chine

Le Qatar est devenu tout récemment le premier pays du Moyen-Orient – et le 20e au monde – à recevoir un couple de pandas : Suhail et Soraya, aux doux noms d’étoiles, arrivés mi-novembre et actuellement en quarantaine, vont bientôt intégrer leur luxueuse « panda house » climatisée à 50 km de Doha. Selon l’ambassadeur de Chine au Qatar, ils portent « les meilleurs vœux d’1,4 milliard de Chinois au peuple qatari, notamment pour le succès de la Coupe du monde ». Mais aussi pour que le Qatar, gros producteur d’un gaz naturel liquéfié dont la Chine a grand besoin, soit pour elle un partenaire et un allié fiable…