Jeune adolescent de 16 ans tué à Chimay: ce que l’on sait

L’agression s’est produite jeudi à la gare des bus de Chimay, en province de Hainaut. La victime s’était ensuite réfugiée dans un café non loin.

L’agression s’est produite jeudi à la gare des bus de Chimay, en province de Hainaut. La victime s’était ensuite réfugiée dans un café non loin. « L’auteur présumé était sur place, avec un groupe de jeunes. De même que la victime. L’auteur a, à un moment donné, quitté les lieux avant de revenir et de se diriger immédiatement vers la victime pour lui asséner deux coups de couteau », a précisé vendredi matin le parquet de Charleroi.

Le 2 novembre dernier, les deux adolescents avaient déjà eu une première altercation. « Les rôles étaient inversés : l’auteur présumé avait alors reçu plusieurs coups et a notamment eu le nez cassé. » Selon le parquet, l’agresseur aurait développé un sentiment de vengeance à la suite de cette première scène de violence. « Et ces faits se seraient produits à la suite de rumeurs colportées. »

Le suspect, rapidement interpellé à son domicile et en aveu d’avoir asséné les deux coups de couteau à la victime, a été entendu et présenté à un juge de la jeunesse en après-midi. « Il n’est pas connu de nos services. Il a été placé pour trois mois dans un centre fermé et cette mesure est renouvelable. »

Âgé de moins de 16 ans, l’agresseur ne sera pas jugé aux assises mais poursuivi devant un tribunal de la jeunesse.