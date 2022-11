Dix livres merveilleux dans la hotte du grand Saint

Il y a les enfants qui lisent écrasés en guimauve sur le canapé, ou étalés par terre, mais les pieds en l’air, ou roulés en boule sous la table, ou réfugiés aux toilettes, bien peinards sur le trône, ou en catimini sous la couette. Il y a celles qui lisent un peu, à condition que ce soit des mangas, et ceux qui lisent tout le temps, accrochés comme du lierre à la barre du bus ou en mode nénuphar dans le bain. Il y a ceux qui picorent un peu de tout et celles qui n’ingurgitent que des ouvrages sur Harry Potter. Il y a les culturistes qui veulent soulever du lourd et les abeilles qui butinent du bout des pattes. Il y a les plus classiques (spécimens rares) qui lisent assis, dos droit, sur une chaise et les plus excentriques qui lisent dans des contorsions dignes du cirque de Pékin.