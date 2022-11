Coupe du monde: l’Allemagne est (déjà) dos au mur

Au lendemain de la défaite contre le Japon (1-2), Hansi Flick, le sélectionneur allemand, avait plus de questions que de réponses. Or, trois jours, le délai entre cette première rencontre et la deuxième, ce dimanche à 20h au stade Al Bayt, c’est très juste pour rectifier fondamentalement le tir, d’autant que les deux tiers de cet intervalle sont consacrés à la récupération et ce qu’il reste à quelques mises en place tactiques, notamment pour proposer une défense susceptible de contrer la vitesse des Espagnols. La teneur des propos de Thomas Müller souligne bien l’ampleur de la tâche, et donc la possibilité d’un fiasco : d’ordinaire toujours très optimiste, le meilleur buteur en activité lors d’une phase finale (10 buts) est apparu une fois n’est pas coutume sceptique.