L’enfant «chouchou», mythe ou réalité?

Oui je sais, c’est tabou. On est censées aimer nos enfants pareil, non ? On est supposées, nous les mères, aimer de la manière la plus totale et la plus inconditionnelle qui soit ces petits êtres que l’on a souhaités, portés, fabriqués. Oui mais si on n’y arrive pas ? Comment s’avouer qu’on aime un de ses enfants plus que l’autre ? » L’introduction de l’épisode du podcast Bliss Stories annonçait la couleur : il serait question de parentalité et du tabou entourant l’enfant préféré.