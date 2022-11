Une première scientifique belge synonyme d’espoir pour la préservation des espèces en danger

Ce sont les mères de toutes les cellules. Les cellules souches sont celles à partir desquelles se développent toutes les autres cellules. Capables de se multiplier, de s’auto-renouveler et de se différencier en cellule spécialisée (peau, foie, globules rouges et blancs, etc.) ces cellules sont au cœur d’importantes avancées thérapeutiques humaines ces dernières années, notamment par leurs capacités de régénération des organes et des tissus. A Liège, le professeur de la faculté vétérinaire Didier Serteyn, a lancé Revatis, une spin-off de l’ULiège dédiée à la médecine régénérative et à la thérapie cellulaire avec la particularité de s’intéresser aux hommes et aux animaux.