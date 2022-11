Coupe du monde: Anass Zaroury, du Mambourg au Mondial avec le Maroc

Soixante-deux jours après avoir affronté la France avec les… Diablotins, Anass Zaroury s’apprête à défier la Belgique lors de la grand-messe du football mondial. Le timing de son choix – aidé par la blessure en dernière minute de Harit – est finalement plus une surprise que l’issue de celui-ci puisqu’Anass Zaroury a toujours revendiqué sa double appartenance. « Je me sens à la fois belge et marocain », avait déclaré à plusieurs reprises le natif de Malines, trilingue grâce à son chemin de vie puisqu’il a appris le néerlandais à l’école tandis que sa mère l’a éduqué en français et son père en arabe. « Cela devrait être un rêve de représenter le pays de ton cœur, mais aussi de ton père », expliquait le principal intéressé auprès de DM Sport, en juin dernier. S’il n’était alors pas encore question de devoir poser un choix, désormais définitif après des démarches entamées il y a un mois, il déclarait alors à demi-mot sa flamme pour son pays d’origine. « Le Maroc ne me laisse pas insensible, c’est normal.