Energie: chaque pays face à son incurie

Depuis quelques mois, tous les gouvernements européens, et la Commission et le Conseil avec eux, courent comme des poules sans tête derrière la solution pour endiguer une crise énergétique explosive. C’est qu’il faut soudain trouver très vite, et en même temps, la manière de faire baisser les prix, de couper la dépendance au gaz et au pétrole russes et de réduire la consommation d’énergie. Las ! La longue et complexe élaboration d’un « simple » plafond européen sur les prix montre à elle seule l’extrême difficulté du défi à relever.

Ce n’est pas tant l’incompétence des Etats européens qui se révèle que leur naïveté et leur imprévoyance, comme le démontre l’enquête du Soir publiée ce week-end. Et c’est la combinaison de ces deux éléments qui signe l’actuelle impuissance individuelle et collective.