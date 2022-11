Un propriétaire sur six possède au moins une maison ou un appartement en plus

Parmi les 4,9 millions de Belges qui détiennent des actifs immobiliers, 854.914 possèdent plus d’une maison ou un appartement, parfois aussi en qualité de copropriétaire ou d’usufruitier, selon les chiffres que le SPF Finances a communiqués aux quotidiens L’Echo et De Tijd qui les publient samedi.

Plus d’un propriétaire immobilier résidentiel sur six possède donc au moins une maison ou un appartement en plus de son habitation, à titre d’investissement ou pour en profiter comme résidence secondaire, un chiffre en progression. Parmi ces multipropriétaires, 575.000 détiennent une maison ou un appartement en plus de leur logement principal, les 280.000 restants en possédant au moins trois. Un peu moins de 8% sont propriétaires de plus de cinq biens. Parmi ces derniers, on compte 43 Belges ayant plus cinquante propriétés à leur nom. Il s’agit notamment de maisons de vacances, d’appartements mis en location ou de petits studios.