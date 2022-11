Présence de morceaux de verre: Lotus retire des gâteaux de la vente

Lotus Bakeries Belgique retire «Tartélice Pomme» de la vente et rappelle le produit auprès des consommateurs car celui-ci pourrait contenir des petits morceaux de verre, annonce samedi l’entreprise, en accord avec l’AFSCA.

Les produits concernés ont été conditionnés dans des emballages de 57,5 g individuels ou par six. Ils ont été mis en rayon le 14/11 et portent les numéros de lots suivants: 22297 et : 22297.