Coupe du monde: l’Australie domine la Tunisie (0-1) et s’installe en deuxième place du groupe de la France

Les Aigles de Carthage ont manqué une jolie occasion de recoller au score quelques minutes avant le repos : le centre de Jebali est parvenu à Msakni à l’entrée des six mètres mais le capitaine tunisien n’a pas cadré sa reprise (45e+3).

La deuxième mi-temps a peiné à démarrer, et l’Australie aurait pu faire le break à la suite d’un débordement de Maclaren et un centre vers Leckie tout seul devant le but, l’attaquant manquant de quelques centimètres un but tout fait (71e). Les Tunisiens sont alors sortis de leur boîte, tardivement, et Msakni a mis Ryan à contribution (72e).

En fin de rencontre, une reprise de Talbi a été bien captée par Ryan (84e), et l’ancien portier de Bruges et de Genk était également bien placé sur une nouvelle occasion pour Khazri (88e), afin de préserver le zéro et les trois points pour les Socceroos.

La Tunisie n’est pas encore condamnée, avec un point, mais elle devra s’imposer contre la France lors de la dernière journée pour espérer se qualifier. L’Australie (3 points) rejoint la France qui affronte le Danemark (1 point) à 17h00 (belges).