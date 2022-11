«Le confédéralisme ou rien»: Bart De Wever met en garde en prévision des élections de 2024

Le président de la N-VA, Bart De Wever, n’est prêt à entrer dans un gouvernement en 2024, uniquement si ce dernier organise le confédéralisme. C’est ce qu’il a déclaré ce samedi dans De Ochtend sur Radio 1. Selon lui, le déficit budgétaire ne peut plus être résolu dans un contexte fédéral et il est temps de changer.

Selon Bart De Wever, des économies doivent être réalisées dans la sécurité sociale. Pour lui, nous allons par exemple devoir travailler plus longtemps pour obtenir une pension et les régimes favorables vont devoir être supprimés progressivement. Il souhaite également revoir l’aide d’urgence qui est encore offerte gratuitement aux nouveaux arrivants et s’insurge contre le statut d’artiste et le fait qu’il est possible d’être chômeur à vie en Belgique. « Il va falloir un châtiment majeur », dit-il.